Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Şırnak'ta 29 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu, kaçak sigara, elektronik eşya ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 29 Haziran-5 Temmuz'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 2 kilo 625 gram skunk, gümrük kaçağı 30 cep telefonu, 27 bin 245 paket sigara, 891 elektronik sigara likiti, 23 kilogram nargile tütünü, 1916 hırdavat malzemesi, 1283 tekstil malzemesi, 3 bin 376 kozmetik ve süs eşyası ile 669 muhtelif malzeme ele geçirildi, 73 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.