Haberler

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta 29 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu, kaçak sigara, elektronik eşya ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 73 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 29 Haziran-5 Temmuz'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 kilo 625 gram skunk, gümrük kaçağı 30 cep telefonu, 27 bin 245 paket sigara, 891 elektronik sigara likiti, 23 kilogram nargile tütünü, 1916 hırdavat malzemesi, 1283 tekstil malzemesi, 3 bin 376 kozmetik ve süs eşyası ile 669 muhtelif malzeme ele geçirildi, 73 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı

Yer: Ankara! Trump'ın kalacağı otelin karşısına bakın ne astılar
Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç

Battaniyeye sarılı halde bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Bayern Münih'ten ayrılıp Süper Lig devine imza atmaya geliyor

ABD-Türkiye savunma sanayi işbirliği Netanyahu'yu telaşlandırdı

Netanyahu'dan Trump'a skandal çağrı: Türkiye'ye onları vermeyin
Şırnak'ta çekirge istilası

Yüz binlerce var... Sıcak hava sonrası o ilimizi istila ettiler
Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf! 'Domuzların eşelediği bir yere gömdüm'

Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü