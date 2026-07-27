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Şırnak'ta 7 günde 47 kaçakçılık şüphelisine işlem

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 47 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 47 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 20-26 Temmuz'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 12 gram esrar, gümrük kaçağı 14 bin 32 paket sigara, 12 elektronik sigara, 6 kilogram nargile tütünü, 1530 elektronik sigara likiti, 116 cep telefonu, 5 bin 54 hırdavat ve inşaat malzemesi, 8 bin 448 araç yedek parçası, 445 giyim ve süs eşyası, 48 mutfak eşyası, 278 muhtelif büro malzemesi, 12 elektronik eşya, 8 kilo çay ile 242 kozmetik ve süs eşyası ele geçirildi, 47 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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