Şırnak'ta Kaçakçılık ve Asayiş Operasyonlarında 140 Şüpheliye Adli İşlem

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 140 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 10-16 Ağustos'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 51 bin 99 paket sigara, 158 elektronik sigara, 300 elektronik sigara likiti, 94 kilogram nargile tütünü, 1880 sigara kağıdı, 68 cep telefonu, 1685 hırdavat malzemesi, 909 muhtelif yedek parça, 3 bin 200 giyim ve süs eşyası, 536 mutfak eşyası, 198 büro malzemesi, 632 elektrikli ev malzemesi, 817 kozmetik malzeme, 61 kilogram çay, 100 litre benzin ve 6 litre alkol ele geçirildi, 140 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA