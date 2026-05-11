Haberler

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 145 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 145 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 4-10 Mayıs'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 1060 sentetik ecza hap, uzun namlulu silah, tabanca, 2 av tüfeği, 41 mühimmat, gümrük kaçağı 18 cep telefonu, 30 bin 195 paket sigara, 148 elektronik sigara ve likiti, 45 kilogram nargile tütünü, 558 muhtelif hırdavat malzemesi, 760 tekstil ürünü, 120 kozmetik ve süs eşyası ile 2 bin 459 muhtelif malzeme ele geçirildi, 145 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 1'i jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü

Esrarengiz infaz! İfşa ettiği gizli bilgi çobanın sonu oldu
Engin Polat'ın 3 dakika içerisinde sildiği paylaşım: Masanın üzerindeki detay bomba

Masanın üzerindeki detay bomba! Fark edip hemen sildi ama...

Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin takılar yüzünden hareket edemedi

Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin yürümekte zorlandı
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti

Attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü

Esrarengiz infaz! İfşa ettiği gizli bilgi çobanın sonu oldu
Yüksek ses tartışmasında can veren esnafın cenazesi çekici üstünde taşındı

Görüntü Türkiye'den! Görenler bir daha baktı

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar

Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar