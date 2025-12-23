Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı

ŞIRNAK'ta, düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 milyon 630 bin TL değerinde ürün ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde 13 şüpheliye ait 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 630 bin TL olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber ve Görüntü: Sekvan KÜDEN /ŞIRNAK