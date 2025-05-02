Şırnak'ta II. Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Şehr-i Nuh II. Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Şırnak Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasının ödül töreni, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, bu tür yarışmaların, programların kentin tanıtımına katkı sunduğunu belirterek, kentte özellikle de Beytüşşebap Uludere, İdil, Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde görülmesi gereken turizm potansiyeline sahip yerler bulunduğunu söyledi.

Alkış, "Bu yerleri turizme kazandırıp, buraları turizmde cazibe merkezi haline getirmek için üniversite olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." dedi.

ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik de bu tür etkinliklerin kentin tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkmasında oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, gazetecilik yaşamı ile mesleki deneyimlerini paylaştığı söyleşi gerçekleştirdi.

Yarışmada, Ahmet Aslan'ın "Faraşin Yaylası" fotoğrafı birinci, Hasan Açan'ın "Gabar petrolü" karesi ikinci, Anadolu Ajansı kıdemli muhabiri Bestami Bodruk'un "Faraşin'de temmuz ayında kayak keyfi" fotoğrafı üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Bestami Bodruk'un "Arıcılık" adlı karesi ise sergilenmeye layık görüldü.

Törende daha sonra yarışmada dereceye girenlere ödülleri il protokolünce takdim edildi.

Ödül törenine, Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, kurumların temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.