Üye Girişi
Haberler
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Herkes bu sözleri konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na yeşil ışık mı yaktı?
Herkes bu sözleri konuşuyor! Davutoğlu'na yeşil ışık mı yaktı?
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

Şırnak'ta İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Dağıtımı İçin Protokol İmzalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Belediyesi ve Şırnak Öğretmenevi arasında imzalanan protokol ile ihtiyaç sahibi 7 bin aileye sıcak yemek ulaştırılacak. Proje, Şırnak Valiliği öncülüğünde hayata geçirileccek ve 3 Ocak itibarıyla yemek dağıtımına başlanacak.

Şırnak Belediyesi ile Şırnak Öğretmenevi arasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılması için işbirliği protokolü imzalandı.

Şırnak Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında Valilik Konferans Salonu'nda protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Birol Ekici, burada yaptığı konuşmada, kente yeni bir değer kazandırmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

???????Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kent merkezi ve 6 ilçede tespit edilen 7 bin ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek dağıtımı yapılacağını dile getiren Ekici, "Öğretmenevinde yemeklerimiz pişecek. Belediyemizin de destekleriyle bu yemekler belirlenen ailelere dağıtılacak. Böylece 7 bin vatandaşımız sıcak yemek yiyebilecek." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da belediye olarak kentteki bütün projelere destek verdiklerini, sıcak yemek projesinin de çok yerinde bir uygulama olduğunu belirtti.

Projede yemeklerin dağıtım aşamasında yer alacaklarını söyleyen Yarka, "Yemek dağıtımına 3 Ocak itibarıyla başlanacak. Yemek dağıtımı için Şırnak Belediyesi olarak hijyen koşullarına uygun sıfır araç aldık. Aracı dün itibarıyla belediyemize getirdik. Çok güzel ve önemli bir proje hayırlı olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü, Vali Ekici, Belediye Başkanı Yarka, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen ve Şırnak Öğretmenevi Müdürü Servet Kovalar tarafından imzalandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
img

Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
img

Tren gar ve istasyonlarında ücretsiz olacak
img

Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık devini satın aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını köyden kovduk
Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı
Baykar, 140 yıllık İtalyan havacılık devini satın aldı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 28-29 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Aralık Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Aralık Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 28-29 Aralık Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 28-29 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Aralık Çukurova, Seyhan, Yüreğir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Aralık Ödemiş, Kiraz, Dikili su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Aralık Sincan, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Aralık günün maçları nereden izlenir? 28 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Terazi, Kova burcu yorumu! 28 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ATV CANLI YAYIN İZLE || 27 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.