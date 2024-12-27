Şırnak'ta İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Dağıtımı İçin Protokol İmzalandı

Şırnak Belediyesi ile Şırnak Öğretmenevi arasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılması için işbirliği protokolü imzalandı.

Şırnak Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında Valilik Konferans Salonu'nda protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Birol Ekici, burada yaptığı konuşmada, kente yeni bir değer kazandırmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

???????Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kent merkezi ve 6 ilçede tespit edilen 7 bin ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek dağıtımı yapılacağını dile getiren Ekici, "Öğretmenevinde yemeklerimiz pişecek. Belediyemizin de destekleriyle bu yemekler belirlenen ailelere dağıtılacak. Böylece 7 bin vatandaşımız sıcak yemek yiyebilecek." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da belediye olarak kentteki bütün projelere destek verdiklerini, sıcak yemek projesinin de çok yerinde bir uygulama olduğunu belirtti.

Projede yemeklerin dağıtım aşamasında yer alacaklarını söyleyen Yarka, "Yemek dağıtımına 3 Ocak itibarıyla başlanacak. Yemek dağıtımı için Şırnak Belediyesi olarak hijyen koşullarına uygun sıfır araç aldık. Aracı dün itibarıyla belediyemize getirdik. Çok güzel ve önemli bir proje hayırlı olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü, Vali Ekici, Belediye Başkanı Yarka, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen ve Şırnak Öğretmenevi Müdürü Servet Kovalar tarafından imzalandı.