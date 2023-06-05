Şırnak'ta Güvenlik Korucusu Silahlı Saldırıya Uğradı

Şırnak Valiliği, Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem'in aracında silahlı saldırıya uğradığını ve ilk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Şırnak Valiliği : "İlk belirlemelere göre terör saldırısı"

ŞIRNAK - Şırnak Valiliği, dün gece saatlerinde aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında yapılan değerlendirmelerin ardından ilk belirlemelere göre terör saldırısı olduğu değerlendirildiği belirtildi.

Valilik, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Sur Mahallesinde dün gece saat 21.00 sıralarında aracında silahlı saldırıya uğrayan Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem, ilk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmekte olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Cizre ilçesi Sur Mahallesinde 4 Haziran 2023 günü saat 21.00 civarında Güvenlik Korucusu Mustafa Erdem özel aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. İlk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmektedir" denildi.