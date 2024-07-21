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Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı

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Şırnak'ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada enkaz altında kalan 3 işçiden 2'sinin yaralı olarak kurtarıldığı, diğer işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi. Enkaz altında kalan işçilerin olduğu öğrenildi. İşçilerin çıkarılması için başlatılan çalışmada 3 işçiden 2'sine yaralı halde ulaşıldı.

3 İŞÇİNİN GÖÇÜK ALTINDA KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Şırnak'ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, TPAO'ya ait sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Alınan bilgilere göre, petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında 3 işçi kaldı.

Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler kulenin enkazındaki işçilerle iletişim kurmaya çalışıyor.

Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in de olay yerine giderek çalışmaları denetlediği öğrenildi.

Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında işçiler var

VALİLİKTEN "2 İŞÇİ KURTARILDI" AÇIKLAMASI

Olay sonrası Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabından son durum hakkında bilgi verdi. Paylaşımda "Valimiz Sayın Cevdet Atay Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan işçileri kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. AFAD, UMKE, İtfaiye, TPİC ve TPAO uzman ekipleri ve Jandarma ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline intikal ederek kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarılmış,1 işçimiz helikopterle hastaneye kaldırılmış, kurtarılan diğer işçimizin hastaneye nakil işlemlerine başlanmıştır. Enkaz altında kalan diğer işçimizi kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı

Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında işçiler var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Şırnak Valiliği Gabar Dağı Şırnak Güncel Haberler

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