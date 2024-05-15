Şırnak'ta Filistin Yararına Kermes Düzenlendi
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı ve İlçe Müftülüğünce düzenlenen kermes, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye yardım amacıyla gerçekleştirildi. Kermese, ilçe yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi.
İhh İnsani Yardım Vakfı ve İlçe Müftülüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kermesten elde edilecek gelir, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye gönderilecek.
Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.
Filistin'de yaşanan mağduriyete değinen Aktuğ, dünyanın birçok yerinde Filistin'e destek amaçlı farkındalık etkinlikleri yapıldığını ifade etti.
Kermese, Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hacı Güneşli, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Eroğlu, Şırnak İl Müftüsü Ahmet Dilek, İlçe Müftüsü Kemal Benek ve vatandaşlar katıldı.