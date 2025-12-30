Haberler

Şırnak'ta eğitime 'kar' engeli

Şırnak'ta eğitime 'kar' engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Tüm eğitim kurumlarında uygulanacak olan ara, olumsuz hava koşullarından kaynaklanıyor.

ŞIRNAK Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu, bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 31 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca eğitime ara verilen günlerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor