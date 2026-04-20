Şırnak'ta okul ziyaretinde bulunan sivil toplum kuruluşlarınca öğretmenlere ve öğrencilere çiçek verildi

Şırnak'ta okul ziyaretinde bulunan Eğitim-Bir-Sen Şubesi ve Eğitime Destek Platformu tarafından öğretmenlere ve öğrencilere çiçek verildi.

Orhan Uysal Ortaokulunu ziyaret eden Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Abdullah Çatı ve sendika üyeleri ile Eğitime Destek Platformu İl Başkanı Mesut Atille sınıfları gezerek, öğrencilere ve öğretmenlere gül hediye etti.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Çatı ve Atille, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarından dolayı başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Çatı, okul saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediklerini ifade etti.

Çatı, "İnşallah bu süreci de el birliğiyle atlatmış olacağız. Devletimiz bu noktada gereken adımları atıyor. Biz eğitimciyiz. Gönülleri fetheder, öğrencilerimizi yarınlara hazırlarız. Eğitime Destek Platformu ve Eğitim-Bir-Sen Şubesi olarak her zaman yanınızdayız." dedi.

Eğitime Destek Platformu İl Başkanı Atille de öğretmenlerin ve öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.