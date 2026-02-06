Haberler

Şırnak'ta 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

Güncelleme:
Şırnak'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Ulu Cami'de mevlit okutuldu. İl protokolü ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda dualar edildi ve ikramlarda bulunuldu.

Şırnak'ta Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Şırnak Valiliği himayesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) organizasyonunda İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

İl Müftü Vekili Abdullah Şanlı, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli kuruluşlar tarafından ikramlarda bulunuldu.

İl protokolü, daha sonra depremde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi ile AFAD ve Türk Kızılayın stantlarını gezdi.

Programa, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AFAD Müdürü Muzaffer İşlek, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

