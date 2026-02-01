Haberler

Şırnak'ta çığ düşmesi sonucu grup köy yolu ulaşıma kapandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu grup köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaları önlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çığ düşmesi sonucu grup köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, ilçede kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor.

Bölücek, Beşağaç, Değirmenköy ve Güneyyaka grup köy yolunun Günyüzü köyü sınırlarında, kar nedeniyle yol genişletme çalışması yapan ekibin bulunduğu alana çığ düştü.

Çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapanırken operatörünün o esnada molada olduğu öğrenilen bir iş makinesi kısmen çığ altında kaldı.

Bölgeye gönderilen takviye ekiple ulaşıma kapanan yolun açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
