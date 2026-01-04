Haberler

Şırnak'ta bir evin üzerine çığ düştü

Güncelleme:
Beytüşşebap ilçesinde bir evin üzerine çığ düştü, evdeki 5 kişi acil ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Tahliye edilen aile bireylerinin sağlık durumları iyi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir evin üzerine çığ düştü, evdeki 5 kişi ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

Kar yağışının etkili olduğu Beşağaç köyünde akşam saatlerinde bir evin üzerine çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek ile Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'ın koordinasyonunda iş makinelerinin desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucu evde mahsur kalan 5 kişi tahliye edildi.

Tahliye edilen ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen aile bireyleri yakınlarının evine yerleştirildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
500

