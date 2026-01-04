Haberler

Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi

Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

  • Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir çığ faciasında bir kişi hayatını kaybetti.
  • Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemedi.
  • Cenaze otopsi için Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen çığ faciasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Uludere'ye bağlı Ortasu köyü yakınlarında sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda, bölgede aniden çığ düştü. Çığın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Uludere Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla otopsi yapılmak üzere Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın Ankara'dan bir isteği var
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

Ruslara beğendiremeyince kendi işini kurdu! 8 ülkeye birden satıyor
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı

Takımdaki iki ayrılığı açıkladı
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! 'Bitti' diyerek saat verdi

Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! "Bitti" diyerek saat verdi
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın Ankara'dan bir isteği var
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı

Bakanlık 13 ili birden uyardı! Çok kuvvetli geliyor