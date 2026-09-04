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Şırnak'ta çiftçilere 152 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı

Şırnak'ta çiftçilere 152 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı
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Şırnak'ta TAKE Projesi kapsamında 17 üreticiye yüzde 75 hibeli 152 bin 784 kışlık sebze fidesi ve 20 üreticiye çoban çantası dağıtıldı. Ayrıca Kumçatı'da üretim planlaması ve tarımsal destekler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Şırnak'ta üreticilere yüzde 75 hibe destekli 152 bin 784 kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında çiftçilere destek sağlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Şırnak'taki 17 üreticiye kıvırcık marul, kırmızı lahana, brokoli, maydanoz olmak üzere yüzde 75 hibe destekli 152 bin 784 kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Programda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Şırnak Valiliği Özel İdaresi finansmanıyla Göçer Yaşam ve Sürü Alanlarını İyileştirme Projesi kapsamında 20 üreticiye içerisinde el feneri, termos, kuzu kırpma makası ve güneş panelinden oluşan çoban çantası dağıtıldı.

Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız ve İl Müdürü Oktay Sezgin'in katılımıyla, merkez ve ilçelere bağlı köylerde gerçekleştirilen "Cuma buluşmaları" kapsamında Kumçatı beldesinde üreticilere üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri, hayvan ve bitki sağlığı, yem bitkileri ve desteklemeleri, su ürünleri ve balıkçılık faaliyetleri ile tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Heyet daha sonra beldedeki bir çiftçiyi ziyaret etti.

Programa, Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkan Vekili Zehra Güneş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve Ziraat Odası Başkanı Cengizhan Tatar katıldı. ???????

Kaynak: AA
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