Şırnak'ta 31 Şüpheliden 15'i Tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 20-26 Temmuz'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 16'sı da adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA