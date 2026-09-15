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Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 13 zanlı tutuklandı

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Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 6-14 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 30'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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