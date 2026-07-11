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GİRDİĞİ ÇAYDA KAYBOLAN ERKAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık avlamak için girdiği Habur-2 Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Erkan S.'yi arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

1) GİRDİĞİ ÇAYDA KAYBOLAN ERKAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde girdiği Habur-2 Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Erkan S.'yi (25) arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato mevkisinde iddiaya göre, balık avlamak için girdiği Habur-2 Çayı'nda akıntıya kapılan Erkan S., kısa sürede suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve diğer arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk gün yapılan çalışmalarda Erkan S.'ye ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları, bugün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

BÖLGEDEN DE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Arama çalışmalarında Şırnak AFAD'a bağlı 3 araç, 5 personel, 1 arama-kurtarma botu, 1 su üstü dronu ve 1 su altı dronu görev alıyor. Ayrıca Cizre Belediyesi İtfaiyesi'nden 4 dalgıç personel, Bitlis'in Tatvan ilçesinden Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi de çalışmalara destek veriyor.

Ekiplerin çay boyunca su üstü ve altında arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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