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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Şırnak'ta polis ekiplerinin son 1 haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ŞIRNAK'ta polis ekiplerinin son 1 haftada terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 22-28 Ocak tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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