Şırnak'ta Avukata Çarpan Komiser Yardımcısı Hakkında Dava Açıldı

Şırnak'ta geçen yıl otomobiliyle avukata çarparak yaralayan komiser yardımcısı hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Sanık, aracı geri giderken çarptığını ve kasten yapmadığını iddia etti. Mahkeme tutuklama talebini reddederek duruşmayı erteledi.

ŞIRNAK'ta geçen yıl otomobiliyle Avukat Serkan Karakaş'a (27) çarparak yaralayan ve tutuksuz yargılanan komiser yardımcısı S.E. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. S.E. mahkemedeki ifadesinde, "Aracımda geri giderken çarptım. Nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Kişiyi ilk kez olay yerinde gördüm. Kasten yaptığım bir durum değil" dedi. Mahkeme S.E.'nin tutuklanma talebini reddederek, duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.

Şırnak'ta 10 Nisan 2022'de komiser yardımcısı S.E. otomobiliyle geri geri giderek, bozulan aracının yanında duran avukat Serkan Karakaş'a çarptı. Yaralanan Serkan Karakaş, hastaneye kaldırılırken, S.E. de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. S.E. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık S.E. hazır bulundu. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada iddia makamı mütalaasında, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) gelecek raporun beklenmesini, tanığın dinlenmesini ve sanığa uygulanan adli kontrol şartının sürmesini talep etti.