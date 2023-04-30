Şırnak'ta Askeri Otobüs Kaza Yaptı: 2 Şehit, 44 Yaralı

ŞIRNAK'ta askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk'ün (26) acı haberi Balıkesir'in Gönen ilçesindeki ailesine verildi.

Kaza, sabah saatlerinde Şırnak-Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkisinde meydana geldi. Askeri personeli taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak (25) şehit olurken, 44 asker ile sürücü yaralandı. Kazada şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk'ün Balıkesir'in Gönen ilçesinde oturan Fatma-Efrahim Öztürk çiftine acı haber askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Biri kız 2 çocuğu olduğu öğrenilen Öztürk çiftinin evine Türk bayrağı asıldı.Bekar olduğu öğrenilen şehit Yunus Öztürk, yarın Gönen ilçesi Çarşı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çığmış Mahallesi'nde toprağa verilecek.