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Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 51 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenledikleri operasyonlarda 51 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda metamfetamin, eroin, sigara ve elektronik sigara gibi çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Şırnak'ta son 1 haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli, gözaltına alındı.<İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Temmuz arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. 51 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 7,37 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 4 bong, bin 600 paket sigara ve 53 elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Habur Sınır Kapısı Emniyet Müdürlüğü Şırnak Güncel Haberler

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