Şırnak'ta şarampole devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı.

Mehtap D. idaresindeki 01 ACP 994 plakalı SUV tipi araç, Düzova köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Neslihan O, Zekiye O. ve Muhammed O. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.