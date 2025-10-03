Şırnak'ta Anne Adaylarına Gebe Okulu Eğitimi

Şırnak'ta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Gebe Okulu'nda anne adaylarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

Eğitimde, emzirme danışmanı ebe Fatma Aksoy ile hemşire Süreyya Hamitoğlu, anne sütü ve emzirme teknikleri hakkında bilgi verdi.

Diş Hekimi Metin Demir ise gebelikte ağız bakımı ve diş sağlığı konularında sunum yaptı.

Demir, gebelik döneminde ağız ve diş sağlığının korunmasının hem anne hem de bebek sağlığına katkısını anlattı.