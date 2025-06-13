Şırnak'ta Anız Yangını: 30 Dönüm Arazi Zarar Gördü
Silopi ilçesinde çıkan anız yangınında 30 dönüm alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, çıkış nedeninin araştırılması için inceleme başlatıldı.
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan anız yangınında 30 dönüm alan zarar gördü.
Silopi ilçesine bağlı Birlik köyü yakınlarındaki bir arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbarla olay yerine Silopi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 30 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel