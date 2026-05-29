Alakarga ile yılanın mücadelesi kamerada

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde bir alakarga ile yılanın yol ortasında verdiği mücadele, doğaseverler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Uludere ilçesine bağlı eski Hilal köyü mevkisinde gezintiye çıkan doğaseverler, yol üzerinde karşı karşıya gelen bir alakarga ile yılanın mücadelesine tanıklık etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, alakarganın yol ortasındaki yılana sürekli hamleler yaptığı ve gagasıyla etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüldü. Yılanın ise karganın saldırılarından korunmaya çalışarak kaçmak için hamle yaptığı anlar yer aldı. Doğal yaşamın dikkat çeken anları, doğaseverlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

