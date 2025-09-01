Şırnak'ta Açılış Töreni Gerçekleştirildi
Şırnak'ta düzenlenen yıl açılışı törenine Vali Birol Ekici, belediye başkanı ve diğer yetkililer katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve program kokteyl ile sona erdi.
Etkinliğe, Vali Birol Ekici, Vali yardımcıları Murat Çiçek ve Emine Dilce, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Öncel ve adliye çalışanları katıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel