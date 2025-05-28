Şırnak'ta 95 öğrenci için açık hava sinema etkinliği düzenlendi

Şırnak'ta 95 öğrenci için açık hava sinema etkinliği düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencisi 95 çocuk, açık hava sinema etkinliğinde buluştu.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencisi 95 çocuk, açık hava sinema etkinliğinde buluştu.

Kaymakamlık ve Güçlükonak Eğitim, Kültür, Sanat ve Yardımlaşma Derneği ortaklığında, "Güçlükonak'ın Güçlü Gençleri Projesi" kapsamında, Çevrimli Köyü Şehit Yarbay Melih Gülova İlk ve Ortaokulunun 95 öğrencisi, okul bahçesinde minderler üzerinde film izledi.

"Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" filminin gösterildiği açık hava sinema etkinliğinde öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Berivan Aktuğ - Güncel
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.