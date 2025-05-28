Şırnak'ta 95 öğrenci için açık hava sinema etkinliği düzenlendi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencisi 95 çocuk, açık hava sinema etkinliğinde buluştu.

Kaymakamlık ve Güçlükonak Eğitim, Kültür, Sanat ve Yardımlaşma Derneği ortaklığında, "Güçlükonak'ın Güçlü Gençleri Projesi" kapsamında, Çevrimli Köyü Şehit Yarbay Melih Gülova İlk ve Ortaokulunun 95 öğrencisi, okul bahçesinde minderler üzerinde film izledi.

"Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" filminin gösterildiği açık hava sinema etkinliğinde öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.