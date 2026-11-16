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Şırnak'ta 9-15 Kasım operasyonlarında gözaltına alınan 80 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Valilik açıklamasına göre Şırnak'ta 9-15 Kasım'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 80 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 78 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 80 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 9-15 Kasım'da kentte düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 78'i hakkında adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????

Kaynak: AA
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