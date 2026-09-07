Şırnak'ta 8 Katlı Binaya Yıldırım Düştü: O Anlar Kamerada
Şırnak'ın merkeze bağlı Yeni Mahalle'de dün akşam etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar sırasında 8 katlı bir binaya yıldırım düştü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda binada hasar oluştu. Yıldırımın düştüğü anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
ŞIRNAK'ta 8 katlı binaya yıldırım düştü. Binada hasara neden olan yıldırımın düştüğü anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında 8 katlı bir binaya yıldırım düştü. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binada hasar meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı