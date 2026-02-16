Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta yapılan jandarma operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalanırken, bunlardan 23'ü tutuklandı. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 9-15 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel