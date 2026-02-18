Haberler

Şırnak'ta 585 cami ramazan ayına hazırlandı

Güncelleme:
Şırnak İl Müftülüğü, 585 caminin düzenini ve temizliğini sağlayarak Ramazan'a hazırlık yapıldığını duyurdu. İl Müftüsü Arif Yeşlioğlu, Ramazan boyunca camilerin ibadete açık olacağını ve görevli imamların hazır olduğunu belirtti.

Şırnak İl Müftülüğü, 585 caminin tertip düzen ve temizliğini sağlayarak ramazan ayına hazırladı.

İl Müftüsü Arif Yeşlioğlu, AA muhabirine, kentte en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ramazana ayına kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Yeşiloğlu, bu akşam ilk teravih ve sahur ile yarın ramazan ayının ilk gününde oruçlu olarak mübarek aya başlayacaklarını belirtti.

Ramazan ayının önemine değinen Yeşiloğlu, şunları kaydetti:

"Şırnak'ta 585 cami ramazan ayında ibadete açık olacak. Camilerde 567 görevli imam ve müezzin görev alacak. İmam eksikliği olan camilerde de müftülüklerimiz gerekli hazırlıklarını yaptı. Camilerimizde huzur içerisinde bütün cemaatimizi ibadet etmeye ve namazlarını kılmaya davet ediyoruz. Bu sene Diyanet Başkanlığımızın ramazan ayı teması ' Cami ve Hayat'. Cami bizim için hayatın kendisidir. Camilerimiz ilim ve irfan mektebidir. Camilerimiz birliğimizin ve beraberliğimizin sembolüdür. Aynı kubbenin altında aynı saf içerisinde bizler omuz omuza vererek kardeşliğimizi ilan ederiz. Camilerde görevlilerimiz camilerin temizlenmesi ibadete hazır hale getirmesiyle alakalı çalışmalarını, hazırlıklarını tamamladılar. Rabbim huzur içerisinde ibadet etmeyi nasip eylesin. Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah oruçlarımızı ve dualarımızı kabul eylesin."

