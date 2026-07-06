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Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı tutuklandı

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Şırnak'ta JASAT ekiplerince 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 17'si tutuklanırken, 28'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şırnak'ta çeşitli yakalanan 45 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 29 Haziran-5 Temmuz'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 17 zanlı tutuklandı, 28 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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