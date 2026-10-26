Şırnak'ta 19-25 Ekim'deki asayiş operasyonlarında 134 şüpheliden 17'si tutuklandı

Şırnak'ta 19-25 Ekim'deki asayiş operasyonlarında 134 şüpheliden 17'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta 19-25 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonlarında 134 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 134 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 19-25 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 134 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA