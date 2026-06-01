Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 25-31 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.