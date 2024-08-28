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Şırnak'ta bazı alanlar 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

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Şırnak Valiliği, 14 bölgenin 30 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında 15 gün süreyle "Geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Şırnak Valiliği, bu bölgelere girmemeleri hususunda vatandaşları uyardı.

Şırnak'ta 30 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler ve Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesinin 30 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların girmemelerinin, can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Valiliği Şırnak Eylül Güvenlik Politika Güncel Haberler

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