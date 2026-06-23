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Şırnak'ta bir araçta 1 kilogram skunk ele geçirildi

Şırnak'ta bir araçta 1 kilogram skunk ele geçirildi
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Şırnak-Cizre kara yolunda durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Cessi'nin yardımıyla 1 kilogram skunk bulundu. Araç sürücüsü Y.G. gözaltına alınıp tutuklandı.

Şırnak'ta bir araçta 1 kilogram skunk ele geçirildi, araç sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Şırnak-Cizre kara yolundaki Sanayi Arama Noktası'nda gerçekleştirdiği denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği "Cessi"nin de katılımıyla arama yapıldı.

Aramada, aracın bölmelerine gizlenmiş 2 parça halinde 1 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilişkin araç sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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