Şırnak'ta bir araçta 1 kilogram skunk ele geçirildi
Şırnak-Cizre kara yolunda durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Cessi'nin yardımıyla 1 kilogram skunk bulundu. Araç sürücüsü Y.G. gözaltına alınıp tutuklandı.
Şırnak'ta bir araçta 1 kilogram skunk ele geçirildi, araç sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Şırnak-Cizre kara yolundaki Sanayi Arama Noktası'nda gerçekleştirdiği denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği "Cessi"nin de katılımıyla arama yapıldı.
Aramada, aracın bölmelerine gizlenmiş 2 parça halinde 1 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilişkin araç sürücüsü Y.G. gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.