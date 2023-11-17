Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Ekim Ayı Yolcu İstatistikleri

Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı, ekim ayında 34 bin 453 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın ekim ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre ekim ayında iç hat yolcu trafiği 34 bin 453 oldu. İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 585'e ulaştı. İlk 10 aylık (ocak-ekim) dönemde ise yolcu trafiği 352 bin 915, uçak trafiği 5 bin 458, yük trafiği 3 bin 11 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK