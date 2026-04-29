Şırnak, Rize'den daha çok yağış aldı

AHMET KAPLAN/EKREM PAYAN - Meteorolojik değerlendirmelere göre 6 ayda düşen yağışla Şırnak, Türkiye'de uzun yıllar ortalamasına göre en fazla yağış alan Rize'yi geride bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1980-2026 yılları arasında Şırnak'ta en fazla yağış 2019 su yılının 6 aylık döneminde (1 Ekim-31 Mart) 1021 milimetre olarak, en az yağış ise 2025 su yılının aynı döneminde 203 milimetre olarak gerçekleşti.

1980-2026 yılları arasında Rize'de en fazla yağış 2024 su yılının 6 aylık döneminde 1135 milimetre, en az yağış ise 2014 su yılının aynı döneminde 492 milimetre olarak kaydedildi.

1 Ekim 2025-31 Mart 2026'yı kapsayan su yılında Rize'de 786,6 milimetre, Şırnak'ta ise 856,1 milimetre yağış ölçüldü. Rize'deki yağışlarda normale göre yüzde 17,1 azalış, Şırnak'ta ise yüzde 73,9 artış yaşandı. Bu dönemde il geneli yağışlarda en fazla yağış 904,5 milimetreyle Antalya'da kaydedildi.

Söz konusu dönemde Şırnak, son 46 yılın en yüksek üçüncü yağışını alırken, Türkiye'de uzun yıllar ortalamasına göre en fazla yağış alan Rize'yi geçti. Şırnak, 1988'de 6 aylık dönemde metrekareye 858 milimetre yağış almıştı.

"Güneşe hasret kaldık"

Uzun süre yağışlı havanın etkisinde kalan Şırnak'ta yöre halkı güneşli günlerin özlemini yaşıyor.

Kentte yaşayan Talat Akıl, AA muhabirine, yıllardır böyle etkili bir yağışla karşılaşmadıklarını söyledi.

Bu yıl neredeyse güneşi görmediklerini ifade eden Akıl, "Bu yıl iklim olarak Karadeniz'i geçtik. Geçen yıl çok kurak geçti ama bu yıl aralık ayından bu yana iki gün üst üste güneş göremedik, hep yağışlı geçti." dedi.

Kentte normalde geçen yıl bu vakitlerde kısa kol kıyafet giyindiklerini, nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen mont ve kazak giymeye devam ettiklerini anlatan Akıl, hava durumuna göre bir süre daha yağışların devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Akıl, "Yağış devam ediyor, güneşe hasret kaldık. İnsanlar hala şemsiye ile geziyor. Normalde Şırnak güneşiyle, Cizre ilçesi de her yıl sıcaklık rekorları ile anılıyordu. Bu yıl Karadeniz iklimini yaşadık." ifadesini kullandı.

"Bu yıl Karadeniz'i yaşadık"

Cumhuriyet Meydanı'nda kafe işleten Yakup Uçar da kentte 2025 yılının aralık ayından bu yana hemen hemen her günün yağışlı geçtiğini söyledi.

İşletmesinde hem kapalı hem de açık alanın bulunduğunu dile getiren Uçar, yağışlardan dolayı açık alanı hala kullanamadıklarını belirtti.

Uçar, bazen aynı gün içinde 4 mevsimi birden yaşadıklarını ifade ederek, "Sabah yağmur, öğlen dolu, akşam üzeri güneş, gece de kar yağışını çok yaşadık bu yıl. Karadeniz Bölgesi 4 mevsim yağış alan bir bölge, bu yıl Karadeniz'i yaşadık bir bakıma. Umarım bu yağışlar hayırlara vesile olur, bolluk, bereket getirir. Buradaki hava değişikliği bize Karadeniz'i anımsatıyor." diye konuştu.

Harun Ölker ise yağıştan memnun olduklarını ancak aylardır güneşe hasret kaldıklarını belirterek, bu yılın bereketli olmasını dilediklerini kaydetti.

"Yağış biçimi olarak normalden sapmış durumdayız"

Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Yıldırım da son 100 yılda yerkürenin 1,5 santigrat derece ısındığını belirterek, söz konusu değişimin adının "küresel ısınma"dan ziyade "küresel iklim değişikliği" ile açıklanabilecek bir durum olduğunu söyledi.

Yıldırım, bölgede kışın yağan kar, karın yerde kalma süresi ve ilkbaharda alınan yağışların küresel iklim değişikliğinin bölgeye yansıması olduğunu, ekstrem değerler olarak ifade edilen bir sürecin yaşandığını kaydetti.

Hem sıcaklık artışı ve azalışının hem de yağışın çok şiddetli bir biçimde miktar olarak artışı ve süreklilik kazanmasının söz konusu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bunu takip eden bir periyotta hiç görmediğimiz kadar uzun bir kurak dönemi yaşayacağız. Biz bunu normalden uzaklaşma olarak ifade ediyoruz. Normalde bu mevsimde görülen yağışlar, konveksiyonel yağışlar. Yani alttan ısınmaya bağlı olarak yükselen havanın aniden yoğunlaşıp lokal sağanak yağışlar olarak düşmesidir ama bugüne kadar yaşanan yağışlar bu değil. Yağış biçimi olarak da normalden sapmış durumdayız." dedi.

Yıldırım, hava kütlesi hareketlerini izlediklerini dile getirerek, Doğu Akdeniz'den gelen depresyonun mart ve nisan aylarında Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Mardin hatta Şırnak ve Siirt'e kadar bölgeyi etkisi altına aldığını anlattı.

Su yılı açısından hiç alışık olmadıkları bir miktara, bir yılda değil 6 ayda ulaştıklarına işaret eden Yıldırım, bunun, kış ve ilkbahar aylarında ülkenin en yağışlı bölgesi olan Doğu Karadeniz'de bile görülebilen bir yağış olmadığına dikkati çekti.

Doç. Dr. Yıldırım, son 6 ayda Şırnak'ın, en yağışlı il olan Rize'yi geçtiğini vurgulayarak, bunun irdelenmesi ve araştırılması gereken bir tablo olduğunu belirtti.