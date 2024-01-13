Şırnak'ın Uludere ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinin Başkaya Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Şenoba beldesinin Başkaya Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Trafodaki yangın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.