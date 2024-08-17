Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Cizre'deki Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Cizre ilçesindeki eğitim kurumlarını ve Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kursları ziyaret etti.

Çandıroğlu, Cizre Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren şal-u şepik dokuma, giyim üretim, takı tasarım, kuaförlük saç bakım ve yiyecek içecek hizmetleri atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Şal-u şepik atölyesinde üretilen yöresel kıyafet kumaşını inceleyen Çandıroğlu, şal-u şepik kültürünün yaşatılması için gereken çabayı göstereceklerini söyledi.

Çandıroğlu, ziyaretleri kapsamında Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'ndeki tarihi Mehmet Ağ Kasrı'ndaki Dengbej Kültür ve Sanat Merkezini de ziyaret etti.