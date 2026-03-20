Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda bayramlaşma programı düzenlendi
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla bir bayramlaşma programı düzenlendi. Programda İdil Kaymakamı ve Havalimanı Müdürü, personelle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ve Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, personelle bayramlaştı.
Benek, havalimanının tarifeli olarak haftalık ortalama 36 uçuşa, tarifesiz özel uçuşlarla birlikte haftalık ortalama 60 uçağa hizmet verdiğini söyledi.
Çalışma arkadaşlarına yaptıkları başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Benek, personellerin bayramını kutladı.
Kaynak: AA / Abidin Yel