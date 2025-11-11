Haberler

Şırnak Havalimanı'nda 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Güncelleme:
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu. Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, faaliyetin önemine dikkat çekti.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Havalimanında, "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" temasıyla düzenlenen etkinlikte, personel tarafından 500 fidan dikildi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, her yıl olduğu gibi bu yıl da 500 fidan dikimi ile havalimanını yeşillendirdiklerini belirterek, "Yeşil bir havalimanı için bu organizasyona katılım sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
