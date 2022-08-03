Gözler bu ziyarette olacak! CHP lideri Kılıçdaroğlu, Uludere'ye gidiyor - Haberler

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Gözler bu ziyarette olacak! CHP lideri Kılıçdaroğlu, Uludere'ye gidiyor

Gözler bu ziyarette olacak! CHP lideri Kılıçdaroğlu, Uludere'ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Şırnak Uludere'ye giderek 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin aileleri ile görüşecek.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Şırnak Uludere'ye gidecek. Öğlen saatlerinde Uludere'de olması planlanan Kılıçdaroğlu, 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarıyla bir araya gelecek.Bu ziyarette CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu eşlik edecek.

ÖĞLE SAATLERİNDE AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Halk TV'ye konuşan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök,34 kişinin aileleriyle görüşeceklerini ve kendisinin de bu ziyarete eşlik edeceğini söyledi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ailelerle görüşmesinin ardından öğlen saatlerinde bir açıklama yapması bekleniyor.

ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Uludere Şırnak Güncel Haberler

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