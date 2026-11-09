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Şırnak Beytüşşebap'ta Faraşin Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda dün başlayan sağanak gece kar yağışına döndü ve kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kışlaklarına dönmeye hazırlanan besiciler zor durumda kalırken, yaylada 6 ay kalan besiciler merkeze dönmeyi planlıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

İlçeye bağlı 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda dün başlayan sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı yaylada, kışlaklarına dönme hazırlığı yapan besiciler zor durumda kaldı.

Besicilerden Zeki Aslan, havaların güzel olması dolayısıyla geçmiş yıllara göre yaylada daha uzun süre kaldıklarını belirtti.

Aslan, "Bu yıl biraz daha fazla yaylada kalmak istedik fakat kara yakalandık. İnşallah 2-3 gün içinde merkeze varırız. Besicilik zor ve meşakkatli. 6 ay boyunca Faraşin Yaylası'nda kaldık. Artık kış geldi, biz de merkeze dönüyoruz." diye konuştu.???????

Kaynak: AA
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