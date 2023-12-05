Şırnak Belediyesi Filosuna 3 Yeni Araç Ekledi

Şırnak Belediyesi, 2 kar küreme ve bir temizlik aracını filosuna kattı. Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yeni araçları inceledi ve halka daha kaliteli hizmet vereceklerini belirtti. Belediyenin araç sayısı 118'e yükseldi.

Şırnak Belediyesi, 2 kar küreme ve bir temizlik aracını filosuna kattı.

Belediye bahçesinde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 2 kar küreme ve bir temizlik dezenfekte aracında inceleme yaptı.

Yarka, gazetecilere yaptığı açıklamada, halka daha kaliteli hizmet verebilmek için filolarına 3 yeni araç kazandırdıklarını söyledi.

Aldıkları yeni araçlarla belediyedeki araç sayısının 118'e yükseldiğini ifade eden Yarka, "45 olan araç sayımızı yeni araçlarımızla 118'e yükseltmiş olduk. 73 aracı belediyemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 2 aracımız kaya damperli, biri de temizlik dezenfekte aracı. Bunları belediyemizin bütçesiyle aldık." dedi.

Yarka, ayrıca itfaiye, su tankeri, minibüs, et taşıma aracı, traktör, cenaze aracı, su tankeri ve küçük vidanjör olmak üzere 8 aracı daha belediyeye kazandırmak için ihale çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.