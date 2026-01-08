Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Yarka, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" fotoğrafını seçen Yarka, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" karesine oy verdi.

Yarka, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Ahmet Serdar Eser'in "Kendi portresi" fotoğrafını tercih etti.

Oylamada yer alan fotoğrafları değerlendiren Başkan Yarka, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Yarka, şunları dile getirdi:

"Bu fotoğrafların her biri birer anı hükmündedir. Fotoğraflar aynı zamanda bir hakikati ve tarihin temsiliyetini de gösteriyor. Bu güzel fotoğrafları çeken başta foto muhabirleri olmak üzere sahadaki tüm çalışanları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.