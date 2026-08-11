Bakan Tekin: Hükümet değişikliklerinin faturasını vatandaşlar ödedi

'HÜKÜMET DEĞİŞİKLİKLERİNİN FATURASINI VATANDAŞLAR ÖDEDİ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Şırnak Belediyesi ve MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Tekin, burada İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililer tarafından karşılandı. İl binasını gezen Bakan Tekin'i kadınlar Kürtçe şarkılar ve zılgıtlarla karşılarken, Bakan Tekin daha sonra İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, "1969 seçimlerinden sonra 1969'la 12 Eylül darbesine kadar geçen yaklaşık 11 yıl içerisinde Türkiye'de 12 tane hükümet kuruldu. Ardından 12 Eylül darbesi oldu. 1983 seçimleri oldu. 1983-1991'e kadar tek partili bir dönem istikrarlı bir dönem oldu ama 90-91'den itibaren 2002'ye kadar geçen 11 yıllık süreçte yine 11-12 tane hükümet kuruldu bu ülkede. Her bir hükümetin kurulması, hükümetin görevden uzaklaşması, ayrılması, koalisyon pazarlıkları, ülkenin ekonomik anlamda, siyasal görüntü anlamında, istikrar anlamında demokratikleşme adımları anlamında, birbirini tamamlayan hizmetler anlamında her bir hükümet değişikliğinin faturasını en nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu ülkenin vatandaşları ödedi. 1990'lı yıllar Türkiye'de terörün kol gezdiği bu bölgede de beyaz toroslar dahil insanların can, mal ırz ve namus güvenliklerinin olmadığı bir ortamı bize yaşattı. 2001 yılında AK Parti kurulurken Sayın Cumhurbaşkanımız 'Bu ülkede artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' derken kastettiği şey bu ortamdı. 'Biz öyle bir Türkiye hayal ediyoruz ki, Türkiye'de insanlar sokağa rahat çıkacaklar. İnsanlar etnik ya da dini kimliğinden dolayı hiçbir ayrımcılığa uğramayacak" ifadelerini kullandı.

'DERSLİKLERİNDE İNTERNET ERİŞİMLİ AKILLI TAHTA OLAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'

Türkiye'nin eğitim konusunda geldiği noktaya değinen Bakan Tekin, "UNESCO, OECD raporlarında Türkiye'nin bu anlamdaki pozisyonunu göstermesi açısından kullandıkları cümle önemli. Şu ifadeyi UNDP kullanıyor. Diyor ki; 'Dünyada neredeyse bütün dersliklerinde internet erişimli akıllı tahta olan tek ülke Türkiye." Ülkeyi oradan buraya kadar getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süreçte Türkiye'ye demokratikleşme göstergeleri açısından insan haklarına ve insana verdiği değer açısından Türkiye'yi taşıdığı nokta açısından kendisine müteşekkirim. Allah kendisinden razı olsun. Bunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir siyaset bilimci, bir akademisyen olarak, bir Milli Eğitim Bakanı olarak söylüyorum. ve bu noktaya geldikten sonra da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı bir süreçle bugün Terörsüz Türkiye'yi tartıştığımız, konuştuğumuz, onunla ilgili yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok büyük bir çoğunlukla kabul ettiğimiz bir noktaya geldik. Ben bu noktadan sonra siyasetçilerin artık üstüne düşeni yaptıklarını, bundan sonraki sürecin uygulayıcılara, vatandaşlara, sivil toplum örgütlerine, medya mensuplarına, kanaat önderlerine kaldığını düşünüyorum" dedi.

Basın açıklamasının ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Söz Gençlerde' programına katılan Bakan Yusuf Tekin, burada gençlerle söyleşi gerçekleştirerek sorularını yanıtladı.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı